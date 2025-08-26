Ли Чжэ Мен рассказал о страхе повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что опасался повторить судьбу украинского коллеги Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Политик отметил, что перед встречей Трамп опубликовал «угрожающий пост» о «чистках» в Южной Корее и упоминал обыски на американских базах, что вызывало опасения у администрации Ли Чжэ Мена. Однако, прочитав книгу Трампа «Искусство сделки», южнокорейский лидер был уверен, что подобной ситуации не произойдет.
— Но я знал, что я не столкнусь с такой ситуацией. Потому что я читал книгу Трампа «Искусство сделки», — объяснил президент Южной Кореи.
Встреча проходила в Вашингтоне и стала первым визитом Ли Чжэ Мена в США с момента вступления в должность, передает ТАСС.
В июне в Южной Корее избрали нового президента, им стал кандидат от оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен. Цель нового правительства — добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. Также Ли Чжэ Мен подчеркнул важность содружества с Америкой, отметив это важным пунктом для внешней политики Сеула.