Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ли Чжэ Мен рассказал о страхе повторить судьбу Зеленского на встрече с Трампом

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что опасался повторить судьбу украинского коллеги Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что опасался повторить судьбу украинского коллеги Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Политик отметил, что перед встречей Трамп опубликовал «угрожающий пост» о «чистках» в Южной Корее и упоминал обыски на американских базах, что вызывало опасения у администрации Ли Чжэ Мена. Однако, прочитав книгу Трампа «Искусство сделки», южнокорейский лидер был уверен, что подобной ситуации не произойдет.

— Но я знал, что я не столкнусь с такой ситуацией. Потому что я читал книгу Трампа «Искусство сделки», — объяснил президент Южной Кореи.

Встреча проходила в Вашингтоне и стала первым визитом Ли Чжэ Мена в США с момента вступления в должность, передает ТАСС.

В июне в Южной Корее избрали нового президента, им стал кандидат от оппозиционной демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен. Цель нового правительства — добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. Также Ли Чжэ Мен подчеркнул важность содружества с Америкой, отметив это важным пунктом для внешней политики Сеула.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше