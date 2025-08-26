Мощный тайфун обрушится сразу на три страны Юго-Восточной Азии

К Таиланду, Лаосу и Вьетнаму приближается сильный тайфун «Каджики». Он обрушится на эти три государства Юго-Восточной Азии уже во вторник, 26 августа, пишет газета Bangkok Post.
Метеорологический департамент Таиланда уже выпустил предупреждение о надвигающемся тайфуне. По данным синоптиков, в стране больше всех пострадает провинция Нан на севере Таиланда. Однако предупреждение распространили еще на 15 северных и северо-восточных регионов. В департаменте отметили, что в провинции Нан может выпасть до 500 мм осадков.
В связи с такими обильными осадками вполне возможны разливы рек. Особенно это касается речных бассейнов Нан и Йом.
По состоянию на утром вторника, 26 августа, тайфун «Каджика» находился над Южно-Китайским морем примерно в 200 километрах от вьетнамского города Винь. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 150 км/ч.
Тайфун движется со скоростью 20 км/ч. Ожидается, что он обрушится на север Вьетнама уже через несколько часов. Но подходя к Лаосу «Каджика» ослабеет до тропического шторма.
Ранее москвичка рассказала о тайфуне на Хайнане.
