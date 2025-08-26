Мощный тайфун обрушится сразу на три страны Юго-Восточной Азии

Метеорологический департамент Таиланда уже выпустил предупреждение о надвигающемся тайфуне. По данным синоптиков, в стране больше всех пострадает провинция Нан на севере Таиланда. Однако предупреждение распространили еще на 15 северных и северо-восточных регионов. В департаменте отметили, что в провинции Нан может выпасть до 500 мм осадков.