Росавиация: в аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова ввели временные ограничения

Работа двух российских аэропортов в Санкт-Петербурге (Пулково) и Пскове временно ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
23 августа аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения в пределах своего воздушного пространства. Как отметили в Росавиации, в столичной воздушной гавани действует режим «ковер».
Также два региональных аэропорта временно изменили организацию работы ранним утром 20 августа. Так, временные ограничения были введены в аэропортах Тамбова — Донское — и Нижнего Новгороде — Стригино.
А 11 августа временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены на территории аэропорта Казани.