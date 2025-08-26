Ричмонд
Росавиация: в аэропортах Санкт-Петербурга и Пскова ввели временные ограничения

Аэропорты Санкт-Петербурга и Пскова временно не принимают самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Работа двух российских аэропортов в Санкт-Петербурге (Пулково) и Пскове временно ограничена. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

23 августа аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения в пределах своего воздушного пространства. Как отметили в Росавиации, в столичной воздушной гавани действует режим «ковер».

Также два региональных аэропорта временно изменили организацию работы ранним утром 20 августа. Так, временные ограничения были введены в аэропортах Тамбова — Донское — и Нижнего Новгороде — Стригино.

А 11 августа временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены на территории аэропорта Казани.