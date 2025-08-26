В Красноярском крае увеличат размеры именных стипендий

Теперь школьники, достигнувшие выдающихся успехов в спорте, искусстве и учебе, будут получать ежемесячно по 5 тысяч рублей, что значительно выше предыдущей суммы в 2339 рублей. На эти стипендии могут рассчитывать 42 человека. Студенты техникумов и колледжей смогут получать 10 тысяч рублей вместо 6368 рублей, и таких получателей будет 32.