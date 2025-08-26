В Красноярском крае увеличат размеры именных стипендий

В Красноярском крае планируется увеличение размеров краевых именных стипендий, сообщает министерство образования региона. Инициатором данного законопроекта стал губернатор Михаил Котюков.
Стипендии будут доступны для школьников, студентов техникумов и вузов. Данная традиция поощрения одаренных учащихся в крае существует уже более 25 лет.
Теперь школьники, достигнувшие выдающихся успехов в спорте, искусстве и учебе, будут получать ежемесячно по 5 тысяч рублей, что значительно выше предыдущей суммы в 2339 рублей. На эти стипендии могут рассчитывать 42 человека. Студенты техникумов и колледжей смогут получать 10 тысяч рублей вместо 6368 рублей, и таких получателей будет 32.
Кроме того, 45 именных стипендий будут вручены студентам вузов. Размер выплат будет варьироваться в зависимости от курса обучения: выпускники получат по 30 тысяч рублей вместо 12 763 рублей, а остальные студенты — по 15 тысяч рублей вместо 11 047 рублей.
В министерстве образования отметили, что для студентов, получавших стипендии с начала 2025 года, после принятия законопроекта будет произведен перерасчет выплат.