Эскалаторы в торговых центрах могут остановиться по всей России: что случилось

В России насчитывается около двух тысяч профессиональных торговых комплексов, большинство из которых оснащены эскалаторами. Такое оборудование установлено также в бизнес-центрах, медицинских и социальных учреждениях. Все эти объекты с 1 сентября окажутся в условиях правового вакуума. По данным Национального лифтового союза, в стране эксплуатируется около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также 10 тысяч подъемных платформ для инвалидов.