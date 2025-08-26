Эскалаторы в торговых центрах могут остановиться по всей России: что случилось

С сентября владельцы торговых центров и других коммерческих объектов могут быть вынуждены остановить эксплуатацию эскалаторов, траволаторов и подъемников. Формальной причиной для остановки является невозможность провести техническое освидетельствование этого оборудования по новым правилам. Для разрешения ситуации участники рынка предлагают ввести переходный период, пишет «Коммерсант».
Союз торговых центров России 21 августа направил обращение главе Ростехнадзора Александру Трембицкому. В письме содержится просьба разъяснить территориальным управлениям и участникам рынка возможность дальнейшей легитимной эксплуатации эскалаторов после 1 сентября. Представитель Ростехнадзора сообщил, что ведомство рассматривает обращение и направит ответ позднее.
Проблема возникла из-за истечения срока действия всех ранее выданных освидетельствований для такого оборудования. Норма была закреплена в новых правилах, которые вступили в силу год назад. Правила предписывают ежегодное техническое освидетельствование, но провести его невозможно. Союз торговых центров поясняет, что прежняя система аттестации организаций, проводивших проверку, была отменена, а новая так и не создана.
В результате бизнес оказался в ситуации правового тупика, поскольку владельцы объектов обязаны проводить освидетельствование, но не могут этого сделать из-за отсутствия в стране аккредитованных организаций.
В России насчитывается около двух тысяч профессиональных торговых комплексов, большинство из которых оснащены эскалаторами. Такое оборудование установлено также в бизнес-центрах, медицинских и социальных учреждениях. Все эти объекты с 1 сентября окажутся в условиях правового вакуума. По данным Национального лифтового союза, в стране эксплуатируется около 12 тысяч эскалаторов и траволаторов, а также 10 тысяч подъемных платформ для инвалидов.
Ранее KP.RU сообщал, что в метро Санкт-Петербурга произошёл жуткий случай — ребёнок рукой попал в эскалатор, и тот зажевал кисть 3-летнего мальчика, нанеся ему тяжёлые травмы. Лестницу оперативно остановили, в противном случае травмы могли бы быть в разы серьезнее.