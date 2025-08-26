В Новосибирской области утилизировали две тонны молочной продукции

Специалисты провели 167 контрольных мероприятий на 198 объектах, осуществляющих обращение молока и молочной продукции.
В течение первых шести месяцев 2025 года в Новосибирской области было обнаружено девять случаев некачественной молочной продукции. Предотвращая её попадание к потребителям, из оборота было изъято свыше 1,9 тонн товара. Информацию предоставили в пресс-службе регионального отделения Роспотребнадзора.
В общей сложности эксперты провели 167 проверок на 198 предприятиях, занимающихся распространением молока и продуктов на его основе. На предмет соответствия установленным нормам было проанализировано более 1,7 тысяч образцов. Отклонений от стандартов по санитарно-химическим и радиологическим параметрам выявлено не было.
— Тем не менее, были зафиксированы отдельные прецеденты несоблюдения гигиенических стандартов по микробиологическим и физико-химическим характеристикам, — уточнили в пресс-службе.