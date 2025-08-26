В Новосибирской области утилизировали две тонны молочной продукции

В общей сложности эксперты провели 167 проверок на 198 предприятиях, занимающихся распространением молока и продуктов на его основе. На предмет соответствия установленным нормам было проанализировано более 1,7 тысяч образцов. Отклонений от стандартов по санитарно-химическим и радиологическим параметрам выявлено не было.