Жители Хабаровского края смогут подписывать документы в мессенджере МАХ

Мессенджер внедрил технологию «Госключ».

Источник: Комсомольская правда

Национальный мессенджер МАХ стал первой в России платформой, интегрировавшей технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Жители Хабаровского края теперь могут дистанционно подписывать юридически значимые документы прямо со смартфона — от согласий на обработку персональных данных до договоров с банками и операторами связи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Процесс подписания организован через чат: компания направляет документ в мессенджер, пользователь переходит по ссылке в приложение «Госключ», подтверждает подпись и получает заверенный файл обратно в МАХ. Все операции синхронизируются с личным кабинетом на портале «Госуслуги». Технология, разработанная при участии Минцифры России, обеспечивает безопасность сделок и поддерживает усиленные квалифицированные подписи.

Пилотное подключение организаций к сервису запланировано на конец 2025 года. Новый функционал превращает мессенджер в многофункциональный инструмент для решения деловых и юридических задач без необходимости очного посещения учреждений.