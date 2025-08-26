Жители Хабаровского края смогут подписывать документы в мессенджере МАХ

Национальный мессенджер МАХ стал первой в России платформой, интегрировавшей технологию мобильной электронной подписи «Госключ». Жители Хабаровского края теперь могут дистанционно подписывать юридически значимые документы прямо со смартфона — от согласий на обработку персональных данных до договоров с банками и операторами связи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".