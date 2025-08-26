Водитель автобуса № 80 в Новосибирске умер на работе

Водитель автобуса НефАЗ погиб на месте происшествия. Причины смерти устанавливаются специалистами медицинской службы. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не получили травм. В момент аварии в салонах автомобилей Toyota Mark, Chery Tiggo и Volkswagen Polo ни водителей, ни пассажиров не было. На месте ДТП ведут работу сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняющие все детали произошедшего.