Водитель автобуса № 80 в Новосибирске умер на работе

56-летний мужчина сначала попал в ДТП, а после стало известно, что он погиб. Причины смерти устанавливаются.
Согласно предварительным данным, 26 августа 2025 года в 7:50 утра на территории Ленинского района Новосибирска произошло ДТП. Мужчина 1969 года рождения, находясь за рулем автобуса НефАЗ (60-й маршрут), следовал по улице Титова, двигаясь от улицы Станиславского в направлении улицы Крашенинникова. Возле дома номер 30 по улице Титова он допустил столкновение с припаркованными автомобилями: Toyota Mark, Chery Tiggo и Volkswagen Polo.
Водитель автобуса НефАЗ погиб на месте происшествия. Причины смерти устанавливаются специалистами медицинской службы. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не получили травм. В момент аварии в салонах автомобилей Toyota Mark, Chery Tiggo и Volkswagen Polo ни водителей, ни пассажиров не было. На месте ДТП ведут работу сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняющие все детали произошедшего.