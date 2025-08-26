Первое дело о фейках про СВО, долг в почти 50 млн: как живет блогер Белоцерковская* и откуда такая сумма

Белоцерковская* сейчас живет во Франции.
Задолженность блогера и писательницы Вероники Белоцерковской* (признана Минюстом иноагентом в РФ) достигла уже 47,1 млн рублей. С ноября 2024 года сумма долга увеличилась в 13 раз — тогда обязательства составляли 3,65 млн рублей. Так, с 2023 по 2025 год приставы Санкт-Петербурга инициировали восемь исполнительных производств в отношении женщины. Пять дел на общую сумму долга в 46,9 млн рублей связаны с имущественными взысканиями в пользу физических и юридических лиц. Кто такая Вероника Белоцерковская и почему сумма ее долгов постоянно растет — в материале URA.RU.
История жизни блогерши: от детства до нынешних дней.
Вероника Белоцерковская (в девичестве Протопопова) родилась 25 июня 1970 года в Одессе. Ее отец работал инженером, а мать преподавала русский язык. Вскоре после ее рождения семья переехала в Ленинград (сейчас — Санкт-Петербург), где прошли детство и юношество будущей блогерши. Во время обучения в школе она проявляла особый интерес к химии и одержала победу на городской олимпиаде по этому предмету. После окончания школы Белоцерковская поступила в Ленинградский технологический институт, но отучилась там лишь один год.
С ранних лет она увлекалась рисованием, что впоследствии стало причиной специальности, — она начала заниматься производством мультфильмов, поступив на Высшие режиссерские курсы. Вероника Белоцерковская освоила профессии режиссера-аниматора и художника-постановщика. За три года обучения на курсе под руководством режиссера мультипликационного кино, Народного артиста России Юрия Норштейна она зарекомендовала себя как одна из наиболее талантливых и ярких студенток. Однако и обучение по этой специальности блогерша не завершила. Текущее призвание в области кулинарии Белоцерковская смогла найти лишь спустя несколько лет.
Бизнес Белоцерковской.
Работать Вероника Белоцерковская начала в 1993 году, получив должность руководителя компании по торговле ценными бумагами. Спустя два года она основала собственное агентство наружной рекламы, но довольно быстро утратила к этому бизнесу интерес, реализовала свою долю и начала трудиться в продюсерском центре региональной телекомпании.
В 2003 году Белоцерковская начала издавать журнал «Собака.ру», однако после рождения третьего ребенка передала руководство проектом своему топ-менеджеру. В дальнейшем она занималась развитием изданий Time Out Петербург и Time Out Москва, которые впоследствии продала.
Одним из наиболее успешных бизнес-проектов Вероники Белоцерковской стало открытие гастрономических школ. По ее воспоминаниям, объявление о наборе в первую школу вызвало огромный интерес — за три часа поступило порядка 600 заявок.
Вдохновившись этим успехом, предпринимательница решила коммерциализировать еще одно свое увлечение — фотографию. Так появились фотошколы, организованные совместно с Magnum Photos.
Кулинария и писательство.
В 2009 году Белоцерковская посвятила себя кулинарии — она начала вести кулинарный блог на платформе «Живой журнал». По ее словам, кулинарные навыки она унаследовала от бабушки по материнской линии, работавшей на одесском мясокомбинате. Во взрослом возрасте Вероника Белоцерковская начала записывать семейные рецепты, а в марте 2010 года представила первую кулинарную книгу «Рецептыши». Иллюстрированное издание тиражом 15 тысяч экземпляров было раскуплено почти мгновенно.
На волне успеха автор подготовила вторую книгу — «Диетыши», в которую вошли рецепты исключительно полезных и диетических блюд. Многие из этих рецептов, а также фотографии к ним, ранее публиковались в блоге женщины, что способствовало популярности книги. Далее она написала ряд сборников, среди которых особое место заняла книга с рецептами итальянской кухни «Вкус Тосканы». Для ее написания Белоцерковская отправилась в путешествие по Тоскане и другим регионам страны. Позже вышла книга «Про еду. Про вино. Прованс», посвященная французской гастрономии. Следующий проект — книга «Мясомясо» — отличался оригинальным подходом: кроме рецептов, в нее были включены видеоверсии блюд под руководством постоянного соавтора видеопроектов блогерши Елены Спириной.
В 2015 году Вероника Белоцерковская представила сразу две новые работы — «Пастапаста» и «Все под елку». Затем вышла еще одна книга — «Неслипнется» — по приготовлению десертов и реализации идей известных шеф-поваров в домашних условиях.
В 2017 году была написана книга «В рот круглый год» с рецептами консервации от европейских шеф-поваров, а также подруг и родственниц Белоцерковской. Название для книги предложила одна из подписчиц писательницы.
Большой отклик у читателей получила и книга «Легко быть легкой» — сборник низкокалорийных рецептов, отличающихся простотой приготовления и соответствующих требованиям даже самых взыскательных гурманов. Кроме того, во время пандемии COVID-19 Белоцерковская вместе с кондитером Александром Селезневым вела прямые эфиры, где они готовили онлайн вместе со зрителями.
Светская жизнь и благотворительность.
Вероника Белоцерковская занимает значительное место в кругу светской элиты. В феврале 2017 года она посетила открытие выставки лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма», прошедшей в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге. Долгое время Белоцерковская дружила с экс-женой певца Матильдой Шнуровой, которая неоднократно обращалась к ней за советами при создании ресторана «Кококо». В число близких знакомых блогерши также входят телеведущая и журналист Ксения Собчак — нередко они появлялись вместе на различных мероприятиях.
Кроме того, Блогерша активно занимается благотворительностью. В январе 2019 года она присутствовала на гала-вечере фонда Gift of Life в Лондоне.
Личная жизнь Белоцерковской.
Женщина состояла в браке пять раз. О своих бывших супругах она предпочитает не распространяться, лишь однажды упомянув, что среди ее избранников преобладали предприниматели и представители творческих профессий. Первый раз женщина вышла замуж в ранней молодости, но пара вскоре развелась. Также одним из бывших супругов Вероники Белоцерковской является художник Ян Антонышев. В браке женщина родила первенца.
Пятый брак писательницы был с бизнесменом Борисом Белоцерковским. У пары родилось два сына. Также от предыдущих замужеств у блогерши было еще двое детей, то есть супруги воспитывали пятерых детей. Женщина принципиально не публикует в соцсетях фотографии своих детей.
Ее дети получили образование в Великобритании.
В одном из интервью Вероника Белоцерковская рассказала, что ее старший сын окончил военную академию в Нью-Йорке, выбрав учебное заведение самостоятельно. Средний сын уже в восемь лет поступил в одну из ведущих школ Великобритании, впечатлив приемную комиссию, — сейчас он свободно владеет не только русским и английским, но и французским языками. Младший сын также обучался в Великобритании.
По словам Белоцерковской, решение отправить детей учиться за границу далось ей непросто. Однако она считает качественное образование залогом стабильного будущего.
Развод с Белоцерковским.
Брак с Борисом Белоцерковским продлился почти 13 лет. В 2013 году супруги приняли решение жить раздельно, сумев сохранить доброжелательные отношения и совместно заботиться о детях. Спустя четыре года они официально оформили развод. Вскоре после этого Белоцерковский женился на модели Полине Аскери.
Еще до официального расторжения брака личная жизнь Вероники Белоцерковской стала предметом пристального внимания СМИ. Так, в сентябре 2016 года она вызвала интерес у подписчиков своего блога, опубликовав видео с телеведущим Андреем Малаховым, на котором он медленно снимает пиджак. Известно, что Малахов и писательница поддерживают дружеские отношения, а видео носило шуточный характер. Позднее в прессе появлялись сообщения о возможных отношениях Вероники с рэпером Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). В одном из интервью она упоминала о связях с итальянцем, но не раскрыла имя мужчины.
В какие скандалы попадала Белоцерковская.
Права на издание «Вкус Тосканы» были переданы блогершей соавтору Элле Мартино. Женщина приняла такое решение после того, как вскоре после публикации сборника коллега обвинила Веронику Белоцерковскую в плагиате. В ответ блогерша подчеркнула, что все блюда были приготовлены на ее собственной кухне, продукты приобретались за счет средств семьи Белоцерковских, сервировочная посуда и столовое серебро также принадлежали им.
В 2020 году у писательницы произошел публичный конфликт со светской обозревательницей Боженой Рынской. Та опубликовала эмоциональное сообщение, в котором упомянула женщину, родившую от «постылого уродца». Белоцерковская восприняла это высказывание как личное оскорбление. В ответ она заявила, что ее оппонентка «родила от трупа» — дочь обозревательницы родилась после смерти ее супруга благодаря суррогатной матери и переносу эмбриона.
Уголовное преследование.
В марте 2022 года одна из публикаций блогерши привлекла внимание правоохранителей — ее впервые в России обвинили в распространении недостоверной информации об СВО, квалифицируя действия по статье о фейках. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
В мае того же года МВД объявило Веронику Белоцерковскую в розыск, приговорив к заочному аресту. В июне суд наложил арест и на ее жилую и коммерческую недвижимость в России.
Уже в июле блогерша была включена в реестр иноагентов из-за своей политической деятельности. В январе 2023 года адвокат писательницы сообщил о наложении ареста на имущество Белоцерковской на сумму свыше 150 млн рублей. В следующем месяце Басманный суд Москвы заочно приговорил писательницу к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил ей администрировать интернет-ресурсы сроком на пять лет.
Как сейчас живет Белоцерковская.
Судя по публикациям в ее блоге, в настоящее время женщина проживает во Франции — в городе, граничащим с Монако. Когда у писательницы начались проблемы с финансами, она основала закрытый магический клуб «Жаба и пентакль» и всерьез увлеклась эзотерикой, разного рода оккультными практиками. Кроме того, вместе с основателем сети магазинов «Евросеть» Евгением Чичваркиным** (признан Минюстом иноагентом в РФ) она организует благотворительные гастрономические ужины. Средства от них направляются в фонд поддержки ВСУ. Также в мае 2024 года стало известно о блокировке счетов блогерши — у нее есть долг по уплате налогов в РФ.
Сколько должна выплатить Белоцерковская.
По данным представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и аналитической платформы «БИР-Аналитик», на блогершу в общей сложности завели восемь исполнительных производств по ее долговым обязательствам. Пять из них касаются взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц — сумма долга 46,9 млн рублей. Также одно из дел начато на основании решения суда о взыскании 43,4 млн рублей по договору займа с компанией «Бонус-Эдвайзер».
Кроме того, приставы взыскивают с Вероники Белоцерковской налоги и сборы на сумму более 59,6 тысячи рублей, а за несвоевременную выплату долга ей начислили исполнительский сбор в 4,1 тысячи рублей. Кроме того, у блогерши до сих пор есть долг за оплату коммунальных услуг в размере 361 рубль. Она не может уплатить его два года.
