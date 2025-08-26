В Турции считают, что страна должна занять свое место в БРИКС

Турции следует окончательно разорвать связи с приходящим в упадок Западом и присоединиться к объединению БРИКС, чтобы занять в нем подобающее место. Об этом сообщил турецкий политолог Серхат Латифогл в интервью РИА Новости.
«Независимая Турция должна разорвать последние цепи, связывающие ее с Западом, и занять свое место в БРИКС», — рассказал Латифогл.
Аналитик отметил, что с момента инаугурации президент США Дональд Трамп продолжает доминировать в новостной повестке благодаря своим решениям о введении пошлин и резонансным высказываниям.
Согласно заявлению министра торговли Турции Омера Болата, республике поступило предложение о получении статуса страны-партнера в объединении БРИКС.
Накануне посол Украины в Турции Нариман Джелялов заявил, что страна изучает возможность направить свой военный контингент в Украину для обеспечения гарантий безопасности.