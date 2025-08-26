Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. Кроме того, во второй половине дня в Москве также прошел неформальный разговор между политиками, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине за чашкой чая.