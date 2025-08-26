Ричмонд
Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, который прибыл в Пекин с рабочим визитом. Встреча состоялась 26 августа.

Председатель Госдумы находится в КНР во главе парламентской делегации, в рамках визита запланированы переговоры и десятое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей, передает Центральное телевидение Китая.

8 августа Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В июле Си Цзиньпин после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине заявил, что обе страны должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах».

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. Кроме того, во второй половине дня в Москве также прошел неформальный разговор между политиками, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине за чашкой чая.

