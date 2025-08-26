Синоптики уточнили прогноз по 30-градусной жаре в Челябинской области

Уже со вторника разбег температур по региону станет ощутимым — от +22 до +30, при этом теплее всего окажется на крайнем юге. На протяжении дня будет стоять переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В среду дожди усилятся, а разрыв температур увечится: в горах максимум +15, на юге — по прежнему до +30, на остальной территории — что-то среднее. К четвергу прохладно станет на всей территории.