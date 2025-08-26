Ричмонд
Синоптики уточнили прогноз по 30-градусной жаре в Челябинской области

На протяжении нескольких суток в части Челябинской области днём ожидается до +30, в другой половине — максимум +15 градусов. Всё это местами и временами обещают дополнять грозы и дожди. Подробный прогноз на вторник, 26 августа, и ближайшие пару дней выяснили в местном Гидрометцентре.

Источник: Pchela.News

Уже со вторника разбег температур по региону станет ощутимым — от +22 до +30, при этом теплее всего окажется на крайнем юге. На протяжении дня будет стоять переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В среду дожди усилятся, а разрыв температур увечится: в горах максимум +15, на юге — по прежнему до +30, на остальной территории — что-то среднее. К четвергу прохладно станет на всей территории.

В Челябинске во вторник тоже пройдёт небольшой дождь, ожидается до +24…+26. Кратковременные осадки возможны и среду, при этом станет на пару градусов прохладнее. А в четверг нас вновь ждёт бездождливый день, однако уличные термометры покажут лишь +19…+21.

Тем временем на новом вантовом мосту в Челябинске, где меняют плитку, к прогуливающимся горожанам и гостям города обратились с «объявлением для дебилов».