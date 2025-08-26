Жительница Прикамья осуждена за кражу с банковской карты соседки

В конце мая заявительница отправилась в банк, чтобы проверить свои счета, и узнала, что с ее карт с декабря по май переводились деньги. Это ее удивило, поскольку сама она никогда не пользовалась онлайн-приложением. Получив выписку, женщина увидела, что переводы совершались на счет несовершеннолетнего сына соседки.