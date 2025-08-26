Ричмонд
Жительница Прикамья осуждена за кражу с банковской карты соседки

Суд в Чусовом вынес приговор 43-летней местной жительнице.

Суд в Чусовом вынес приговор 43-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В мае в территориальный отдел полиции обратилась 52-летняя женщина: с ее карты было похищено более 85 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что в декабре прошлого года чусовлянка купила новый мобильный телефон и, плохо разбираясь в современных гаджетах, попросила соседку помочь ей установить необходимые приложения. Фигурантка, загрузив «онлайн-банк», создала для него пароль и увидела, что на счетах владелицы телефона лежит внушительная сумма.

После этого на протяжении пяти месяцев соседка приходила к потерпевшей, брала под разными предлогами ее телефон и переводила себе чужие деньги. Все похищенное злоумышленница потратила на личные нужды.

В конце мая заявительница отправилась в банк, чтобы проверить свои счета, и узнала, что с ее карт с декабря по май переводились деньги. Это ее удивило, поскольку сама она никогда не пользовалась онлайн-приложением. Получив выписку, женщина увидела, что переводы совершались на счет несовершеннолетнего сына соседки.

Суд приговорил виновную к штрафу в 60 тысяч рублей, также она должна в полном размере возместить потерпевшей причиненный материальный ущерб.