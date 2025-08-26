«Так, все-таки, нельзя!»: в Омской области нашли заброшенные памятники героям ВОВ

«Так выглядят памятники в деревнях Муромцевского района — Самохвалово, Старое Ушаково и Чинянино. Все фотографии сделаны этим летом: за июль и август. В Ушаково уже вырос борщевик с человеческий рост. В Самохвалово элементарно почти заросла крапивой тропинка к памятнику, он где-то там в кустах. В Чинянино дела по лучше, но хочется, чтобы было еще лучше — это все-таки родина Героя Советского Союза Папышева Ивана Петровича, но об этом на территории памятника нет ни одного упоминания. Ребята, я все понимаю, но, все-таки, так нельзя! Пусть эти деревни маленькие и в глуши, там никогда не будет омского начальства, но когда-то сотни людей из этих деревень ушли защищать Родину… Не надо вспоминать о них только на 9 мая!», — говорится в сообщении группы.