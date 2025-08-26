«Так, все-таки, нельзя!»: в Омской области нашли заброшенные памятники героям ВОВ

Об удручающем состоянии памятников землякам, не вернувшимся с ВОВ, сообщается в группе «Исчезнувшие деревни Муромцевского района» соцсети «Вконтакте». Пост сопровождается красноречивыми фотографиями.
«Так выглядят памятники в деревнях Муромцевского района — Самохвалово, Старое Ушаково и Чинянино. Все фотографии сделаны этим летом: за июль и август. В Ушаково уже вырос борщевик с человеческий рост. В Самохвалово элементарно почти заросла крапивой тропинка к памятнику, он где-то там в кустах. В Чинянино дела по лучше, но хочется, чтобы было еще лучше — это все-таки родина Героя Советского Союза Папышева Ивана Петровича, но об этом на территории памятника нет ни одного упоминания. Ребята, я все понимаю, но, все-таки, так нельзя! Пусть эти деревни маленькие и в глуши, там никогда не будет омского начальства, но когда-то сотни людей из этих деревень ушли защищать Родину… Не надо вспоминать о них только на 9 мая!», — говорится в сообщении группы.
Пост вызвал бурную реакцию о омичей, которые обвинили в равнодушии местную власть. Знакомые с ситуацией люди написали, что раньше жители упомянутых деревень сами ухаживали за общим памятникам погибших во время войны односельчан, но сейчас там живут только одни старики, которые просто физически не могут поддерживать порядок вокруг монументов.