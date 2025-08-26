Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Нижнекамска временно приостановил свою работу

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Росавиация сообщает, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Срочная новость.

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Росавиация сообщает, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.