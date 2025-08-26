Аэропорт Нижнекамска временно приостановил свою работу

Срочная новость.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Росавиация сообщает, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Росавиация сообщает, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Срочная новость.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) установлены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Росавиация сообщает, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.