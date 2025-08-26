В закрытом городе Челябинской области временно отключают мобильный интернет

Жителей Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) предупредили об отключении мобильного интернета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В настоящий момент происходит замедление мобильного интернета. В некоторых случаях возможно его полное отключение. Мера временная, связанная с усилением мер безопасности», — сообщает администрация.
Горожанам рекомендуется использовать стационарный интернет и Wi-Fi, заблаговременно скачивать навигационные карты в автономном режиме и выбирать способы оплаты, независимые от наличия мобильного интернета.