В закрытом городе Челябинской области временно отключают мобильный интернет

Информация появилась в официально Telegram-канале мэрии.

Источник: Freepik

Жителей Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) предупредили об отключении мобильного интернета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В настоящий момент происходит замедление мобильного интернета. В некоторых случаях возможно его полное отключение. Мера временная, связанная с усилением мер безопасности», — сообщает администрация.

Горожанам рекомендуется использовать стационарный интернет и Wi-Fi, заблаговременно скачивать навигационные карты в автономном режиме и выбирать способы оплаты, независимые от наличия мобильного интернета.