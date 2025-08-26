Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница выбрала вуз: вот куда поступила Надежда Яшмолкина

Школьница Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила во ВШЭ.

Источник: Комсомольская правда

Единственная в России стобалльница ЕГЭ-2025 по четырем предметам Надежда Яшмолкина выбрала для поступления Высшую школу экономики, подтвердили в вузе в беседе с РИА Новости.

«Надежда Яшмолкина из Москвы — единственная в стране 11-классница, получившая на ЕГЭ-2025 по 100 баллов сразу по четырем предметам: русскому, профильной математике, информатике и физике», — рассказали в агентстве.

Как уточняется, Яшмолкина приняла решение стать студенткой факультета компьютерных наук ВШЭ (программа «Прикладная математика и информатика») после рассмотрения предложений от нескольких вузов.

Напомним, что в июле Надежда Ялмошкина получила предложение о стажировке в команде цифровой платформы Max.

Ранее стало известно, что стобалльники по ЕГЭ из Севастополя и их учителя получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей.