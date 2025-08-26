Озвучен график каникул для новосибирских школьников

Осенний отдых для учащихся планируется в период с 25 октября по 2 ноября 2025 года. Известны и даты зимних, весенних и летних каникул.
Российское Министерство просвещения представило ориентировочный график школьных каникул на 2025−2026 учебный год для школ, использующих четвертную систему. Согласно этим рекомендациям, осенние каникулы для школьников предварительно запланированы с 25 октября по 2 ноября 2025 года. Примечательно, что эти даты совпадают с государственными праздниками 3 и 4 ноября, увеличивая период отдыха.
Зимние каникулы, в соответствии с проектом, будут продолжительными: их начало намечено на 31 декабря 2025 года, а окончание — на 11 января 2026 года. Весенний отдых школьников предполагается организовать с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Летние каникулы рекомендовано начать 27 мая, завершая учебный год.
В министерстве акцентируют внимание на том, что каждый период отдыха в течение учебного года не должен быть короче семи календарных дней. Для учеников первого класса предусмотрен дополнительный недельный отдых в феврале — обязательные дополнительные каникулы.
Однако, каждая школа принимает окончательное решение по срокам. Руководство учебных заведений имеет право разрабатывать и утверждать индивидуальный график, опираясь на предложенные федеральным ведомством рекомендации.