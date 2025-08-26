Озвучен график каникул для новосибирских школьников

Зимние каникулы, в соответствии с проектом, будут продолжительными: их начало намечено на 31 декабря 2025 года, а окончание — на 11 января 2026 года. Весенний отдых школьников предполагается организовать с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Летние каникулы рекомендовано начать 27 мая, завершая учебный год.