В 2025 начнётся раньше: 7 признаков, что это не грусть или плохое настроение, а осеннее обострение

Просто грусть — это нормально. Все мы грустим по разным поводам. Пожалуй, хуже, если человек вообще не испытывает грусти. Есть шанс, что он окажется социопатом. Но речь не об обычной грусти. Речь о пятичасовых сессиях самобичевания, когда вам кажется, что вы никому не нужны, никчёмны, вас никто не полюбит и вам стыдно просто за то, что вы есть. И ещё чувство вины непонятно за что в придачу. Это уже не обычная грусть, это действительно серьёзное состояние, из которого можно выбраться при помощи грамотного лечения. Кроме того, такие чувства легко внушаемы, и часто это работа абьюзеров.