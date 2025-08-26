В 2025 начнётся раньше: 7 признаков, что это не грусть или плохое настроение, а осеннее обострение

Под конец лета появилась новость, что в России осеннее обострение психических расстройств начнётся раньше срока. Пик осенних обострений сместился на сентябрь. Раньше такие пики проходили позже, начинались где-то в ноябре, но никак не в канун бабьего лета. Эмоциональные люди могут начать чувствовать такие симптомы, как грусть или усталость. Может быть, это и будут обычные грусть и усталость. А может, это как раз симптомы осеннего обострения. В материале расскажем, по каким признакам отличить одно от другого.
Ваше состояние возникает каждый год.
Скажем, в 2012 году вы впервые почувствовали, что в ноябре вам как-то невесело. В 2013-м ситуация повторилась. То же самое произошло и в 2014-м, и в 2015-м и далее по тексту. Если более десяти лет подряд осенью вам становится грустно до слёз, это повод проверить своё состояние. Да, это, скорее всего, обострение, но в вашем случае надо будет обязательно выяснить, обострение какого именно расстройства. И каким образом вам можно помочь. Это могут быть психотерапия или специальное лечение. Лучше всего проконсультироваться с врачом. Если боитесь говорить с психиатром, просто расскажите о состоянии неврологу, он может исключить самое страшное — серьёзные поражения мозга.
У вас ярко выраженная ангедония.
Ангедония — это неспособность испытывать радость от тех действий, которые вам раньше её приносили. В тяжёлых случаях речь не только о радости — об эмоциях вообще. Просто пустота внутри, апатия, безразличие, и это может не проходить часами, днями. Если почувствуете такое в сентябре, знайте, что это может быть симптомом какого-либо из расстройств. Скорее всего, вам «выпадет» депрессия. И тут лучше обратиться к специалисту.
Осенью вы закрываетесь от людей.
Когда настанет сентябрь, следите за своей социальной активностью. Если вы станете закрываться от людей, изолироваться — что-то идёт не так. Можно просто не хотеть общаться — это нормально. Но бывает и по-другому. Могут просто закончиться ментальные силы, тогда вы станете сознательно игнорировать звонки и сообщения. В этом случае речь, скорее всего, об осеннем обострении.
Что-то болит без физической причины именно осенью.
Всё лето вам было хорошо, но сейчас начинаются боли. Неважно где — от головы до суставов, любые. Вы ходите по врачам, сдаёте анализы, но причина так и не находится, те говорят, что вы полностью здоровы. Поздравляем, вы столкнулись с психосоматикой. Иногда от ментального напряжения, большого стресса или некоторых расстройств ваш мозг может «обманываться», запуская центры, отвечающие за восприятие боли, без причины. Но здесь будьте максимально осторожны: нередко «психосоматика» оказывается заболеванием, которое не смогли либо не потрудились диагностировать. И организм теряет драгоценное время, которое могло бы уйти на подходящее лечение. Поэтому предельно внимательно относитесь и к ментальному, и к физическому аспектам своего здоровья.
У вас заметное для окружающих психомоторное возбуждение.
Если вы не можете усидеть на месте, ваши движения резки, хаотичны и производят впечатление «нервных» — это буквально симптом из учебника по психиатрии. Расстройств, которые вызывают подобное, бывает множество. От тяжёлых состояний по типу биполярного расстройства до лёгкого тревожного эпизода в ответ на длительный стресс. Опять же, следите за цикличностью: когда такое из года в год, пора бы начать лечение. Если состояние заметно окружающим, всё ещё более серьёзно.
Вы заторможенный, и это видно.
Заторможенность тоже может быть вызвана психиатрическими заболеваниями. Речь, движения и реакция на внешние стимулы могут стать очень замедленными. Чувствовать вы себя при этом, возможно, будете так, как будто вы «внутри фильма». Если это заметно только вам, это, скорее всего, дереализация. Она бывает при многих расстройствах, часто с таким сталкиваются люди, побывавшие в заложниках или ветераны боевых действий. Но если это заметили окружающие, ситуация может быть хуже. Возможно, обострение, но…
Тут главное — исключить серьёзное физическое заболевание. Бывает, что их путают с психическими. Рассеянный склероз, опухоли мозга, длительный ковид, боррелиоз, волчанка, дефициты витаминов B12 и D, анемия — всё это физические заболевания, которые могут по симптомам проявляться как депрессия, пограничное расстройство и прочие ментальные состояния. Как правило, как только вы излечитесь от физической болезни, «менталка» тоже придёт в норму.
У вас появляется чувство вины, стыда, никчёмности.
Просто грусть — это нормально. Все мы грустим по разным поводам. Пожалуй, хуже, если человек вообще не испытывает грусти. Есть шанс, что он окажется социопатом. Но речь не об обычной грусти. Речь о пятичасовых сессиях самобичевания, когда вам кажется, что вы никому не нужны, никчёмны, вас никто не полюбит и вам стыдно просто за то, что вы есть. И ещё чувство вины непонятно за что в придачу. Это уже не обычная грусть, это действительно серьёзное состояние, из которого можно выбраться при помощи грамотного лечения. Кроме того, такие чувства легко внушаемы, и часто это работа абьюзеров.
Следите за своим здоровьем в сентябре 2025 года. Осеннее обострение придёт в нашу страну раньше потому, что время наступления холодов сдвинулось. Таков современный мир со всеми его изменениями климата.
