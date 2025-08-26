Мэр Москвы Собянин раскрыл, сколько москвичей ежедневно ездят на общественном транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился свежими цифрами, как жители столицы перемещаются по городу. Сегодня 70% москвичей пользуются общественным транспортом. Об этом глава столицы рассказал в беседе с KP.RU.
— В крупных городах должен доминировать общественный транспорт. Миллионы людей живут на относительно маленькой территории. И если они имеют миллионы машин, то они просто на дорогах не уместятся, — уточнил мэр.
Собянин отметил, что в Москве сейчас больше 400 машин на тысячу населения. Однако по этому показателю в стране лидирует Московская область. Там приходится 415 автомобилей на тысячу человек.
— Наша стратегическая задача, чтобы город ехал, чтобы на дороги Москвы даже в пиковые нагрузки больше 3,5 млн машин в сутки не заезжало. В 2010 году у нас было порядка 60% населения, которое ежедневно ездили на общественном транспорте. Сегодня мы добились, что эта цифра уже 70%, — добавил Собянин.
По его словам, сейчас цель — пересадить хотя бы еще 5% людей с личных автомобилей на общественный транспорт, чтобы движение в Москве стало удобнее и быстрее для всех участников дорожного движения.