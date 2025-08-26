Мэр Москвы Собянин раскрыл, сколько москвичей ежедневно ездят на общественном транспорте

— Наша стратегическая задача, чтобы город ехал, чтобы на дороги Москвы даже в пиковые нагрузки больше 3,5 млн машин в сутки не заезжало. В 2010 году у нас было порядка 60% населения, которое ежедневно ездили на общественном транспорте. Сегодня мы добились, что эта цифра уже 70%, — добавил Собянин.