Мэр Москвы Собянин назвал срок запуска первого беспилотного трамвая

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами запуска беспилотного транспорта в столице. Уже в сентябре в городе планируют пустить первый беспилотный трамвай. Об этом мэр столицы рассказал KP.RU.
— Я считаю, что весь транспорт рано или поздно будет беспилотный. Не через год-два, но через десятилетия. При этом беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь. Я надеюсь, уже в сентябре запустим первый беспилотный трамвай, — отметил Собянин.
Через пять лет планируется, что около двух третей трамваев станут беспилотными. По словам мэра Москвы, прежде всего речь идет о тех, которые ходят по отдельным выделенным путям. А следующим этапом развития станет беспилотное метро. Собянин пояснил, что частота движения поездов в Москве самая высокая в мире.
— Очень трудно выдержать эти 90 секунд тактового движения. Но мы это решим. Уже в конце года первый беспилотный поезд начнем тестировать, — сказал глава столицы.
Процесс внедрения нового транспорта включает три этапа тестирования. Сначала поезда будут ходить без пассажиров, затем с пассажирами при присутствии машиниста для страховки, и наконец — полностью автономно.
— Думаю, что уже в конце 2026 года появятся первый беспилотный поезд в метро, — подчеркнул мэр.