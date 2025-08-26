Ричмонд
27 августа в Иркутск прибудет «Поезд Победы»

Иркутск, НИА-Байкал — 27 августа на станцию «Иркутск-Пассажирский» прибудет передвижной музей «Поезд Победы».

Источник: администрация Иркутска

Уникальная иммерсивная инсталляция посвящена Великой Отечественной войне.

В экспозиции представлены 13 тематических сцен, более 150 скульптур, свыше 50 видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов, объемный звук, театральное освещение, спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности и 3D-модели военной техники.

«Основная идея проекта направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это не просто поезд, это памятник героям, которые защищали нашу Родину. Все желающие смогут увидеть уникальные экспонаты, фотографии, документы и личные вещи участников войны, погрузиться в атмосферу тех лет благодаря реалистичным декорациям и звуковому сопровождению», — отмечают организаторы.

Посетить музей можно бесплатно с 10:00 до 19:00. Необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте музея и получить электронный билет. Доступ откроется за день до прибытия состава.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в роли гидов и экскурсоводов выступят активисты движения «Волонтеры Победы».

