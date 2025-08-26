27 августа в Иркутск прибудет «Поезд Победы»

«Основная идея проекта направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Это не просто поезд, это памятник героям, которые защищали нашу Родину. Все желающие смогут увидеть уникальные экспонаты, фотографии, документы и личные вещи участников войны, погрузиться в атмосферу тех лет благодаря реалистичным декорациям и звуковому сопровождению», — отмечают организаторы.