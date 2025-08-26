Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Нижнекамска введены ограничения

В нижнекамском аэропорту Бегишево введены ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, заявил Кореняко.

В нижнекамском аэропорту Бегишево введены ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. Причиной временных ограничений является обеспечение безопасности полетов.

Ранее, 26 августа, представитель Росавиации сообщал об ограничении в аэропортах Пулково, Пскова, Казани и Нижнего Новгорода. Причина ввода ограничений аналогичная — обеспечение безопасности полетов.