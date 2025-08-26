Собянин рассказал, какие преимущества Москве даст открытие ВСМ до Санкт-Петербурга

— ВСМ — это следующее поколение железных дорог, такими, какими они должны быть на новом этапе технологического развития. Сегодня они совмещают пассажирское и грузовое движение. Это значит — разбитая колея, медленное движение, нерегулярность и так далее, — пояснил Собянин в беседе с KP.RU.