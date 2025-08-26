Ричмонд
Собянин рассказал, какие преимущества Москве даст открытие ВСМ до Санкт-Петербурга

Собянин: ВСМ объединит Москву и Петербург в большую экономическую агломерацию.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал преимущества, которые даст высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва-Санкт-Петербург». Проект обещает изменить представление о передвижении между двумя столицами.

— ВСМ — это следующее поколение железных дорог, такими, какими они должны быть на новом этапе технологического развития. Сегодня они совмещают пассажирское и грузовое движение. Это значит — разбитая колея, медленное движение, нерегулярность и так далее, — пояснил Собянин в беседе с KP.RU.

По его словам, потоки пассажирских и грузовых поездов нужно разделить. Пассажирская линия должна быть в идеальном состоянии, чтобы поезда могли развивать максимальную скорость. Тогда транспорт станет по-настоящему удобным, безопасным и высокого качества для пассажиров.

— В результате быстрой транспортной доступности Москва и Санкт-Петербург после строительства ВСМ превращаются в большую экономическую агломерацию, которая функционирует как единый организм, — добавил мэр Москвы.

Как подчеркнул Собянин, если реализовать аналогичные проекты до Нижнего Новгорода, Казани, Минска или Воронежа, восприятие страны кардинально изменится. Передвижение станет более доступным и комфортным, а также более экономически эффективным.

