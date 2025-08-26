Экс-теннисистка Бартоли осудила Медведева за неприличный жест на US Open

Французская экс-теннисистка Марион Бартоли, победительница восьми турниров WTA, прокомментировала скандальное поведение российского теннисиста Даниила Медведева во время матча первого круга Открытого чемпионата США (US Open) против Бенжамена Бонци. Игра завершилась поражением Медведева, который по ходу матча показал неприличный жест сопернику и вступил в конфликт с судьей.
Бартоли отметила, что судья действовал по правилам, когда попросил переиграть подачу из-за появления фотографа на корте.
— Не понимаю, о чем только думал Медведев в этой ситуации. Вообще, мы очень многое увидели от Даниила в этой игре, — процитировал слова Бартоли Sky Sports.
Отмечается, что это третий раз подряд, когда Медведев проигрывает в первом круге турнира Большого шлема.
Позже Медведев объяснил, что вступил в перепалку с судьей из-за недоразумения о подаче Бонзи. Он думал, что это вторая подача, надеясь на возможность изменить ход матча, но судья объявил, что это была первая, это и разочаровало теннисиста.
Кроме того, в конце июня этого года у Медведева пошла кровь из носа во время полуфинального матча турнира серии ATP-500 с немецким спортсменом Александром Зверевым. Врачи оказали спортсмену необходимую помощь, и он смог продолжить игру, выиграв первую партию на тай-брейке.