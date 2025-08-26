Собянин: В Москве не будет вводиться туристический налог

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не планируют вводить туристический налог. Об этом он сообщил в беседе с KP.RU.
За первые шесть месяцев 2025 года Москву посетили 12 миллионов туристов. Это значительный рост по сравнению с прошлыми годами. В некоторых городах и регионах в таких условиях вводят туристический сбор, но в Москве такую меру не рассматривают. Собянин отметил, что до 2010 года вход в городские парки был платным, но это оказалось неудобным для жителей и гостей. Плату отменили, а в парках появились платные аттракционы и мероприятия.
По словам мэра, в туризме главное — не взимать плату за въезд, а создавать условия, чтобы гости останавливались в гостиницах, посещали рестораны и заказывали экскурсии.
«Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год — это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы — какой смысл?» — задался вопросом градоначальник.
Напомним, что на форум-фестивале «Москва 2030» представили программу развития туризма. Через 5,5 лет на столицу будет приходиться до 40% туристического потока России — до 52 миллионов человек в год. Кроме того, ежегодно город будет принимать около 20 миллионов однодневных экскурсантов. Это позволит каждому россиянину хотя бы раз в жизни посетить столицу, согласно прогнозам.