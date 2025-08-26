Собянин: В Москве не будет вводиться туристический налог

За первые шесть месяцев 2025 года Москву посетили 12 миллионов туристов. Это значительный рост по сравнению с прошлыми годами. В некоторых городах и регионах в таких условиях вводят туристический сбор, но в Москве такую меру не рассматривают. Собянин отметил, что до 2010 года вход в городские парки был платным, но это оказалось неудобным для жителей и гостей. Плату отменили, а в парках появились платные аттракционы и мероприятия.