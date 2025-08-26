В Москве построят 60 новых станций метро к 2035 году

Сейчас в спокойном режиме строятся Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая линии метро. Также рассматривается проект линии до Сколково, а уже сейчас возводятся станции «Гольяново» и «Печатники». По словам Сергея Собянина, в среднем в Москве планируют строить по шесть новых станций в год.