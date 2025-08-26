Ричмонд
В Москве построят 60 новых станций метро к 2035 году

Сергей Собянин: До 2035 года построим еще 60 станций метро в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве продолжают активно развивать метро. К 2035 году в столице планируют открыть 60 новых станций. Об этом KP.RU рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект развития московского метро до 2035 года. Схема предоставлена «Комсомольской правде».

— Традиционный мегапроект, в котором мы не останавливаемся — строительство метрополитена. До 2030-го года мы построим еще порядка 30 станций, 2035-го — еще 30. Таких рывков, как мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет, — заявил Собянин.

Сейчас в спокойном режиме строятся Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая линии метро. Также рассматривается проект линии до Сколково, а уже сейчас возводятся станции «Гольяново» и «Печатники». По словам Сергея Собянина, в среднем в Москве планируют строить по шесть новых станций в год.

Напомним, Сергей Собянин рассказал о масштабной транспортной программе. Мэр Москвы сообщил о планах продлить МЦД до столиц соседних регионов. Это сделает передвижение еще удобнее, а также позволит избежать избыточной концентрации населения и обеспечит более комфортное распределение трудовых ресурсов.

