Мэр Москвы Собянин заявил о продлении МЦД до столиц соседних регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о масштабных планах по развитию транспортной сети столицы. Речь идет о продлении МЦД до соседних регионов. По его словам, проект направлен на улучшение логистики и создание более комфортных условий для жителей. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.