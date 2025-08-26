Ричмонд
Мэр Москвы Собянин заявил о продлении МЦД до столиц соседних регионов

Сергей Собянин: Московские центральные диаметры продлим до соседних регионов.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о масштабных планах по развитию транспортной сети столицы. Речь идет о продлении МЦД до соседних регионов. По его словам, проект направлен на улучшение логистики и создание более комфортных условий для жителей. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

— Если брать межрегиональный проект — это развитие центрального транспортного узла — продление наших центральных диаметров до столиц регионов, которые окружают Московскую область: Ярославль, Тула, Иваново, Тверь, Смоленск, — пояснил Собянин.

По его словам, используя минимальные капитальные затраты, город старается организовать логистику так, чтобы увеличить частоту движения, сделать передвижение более комфортным и интегрировать новые участки в существующие диаметры.

— Например, из того же Смоленска доехать сегодня на «пригороде» до Москвы очень сложно. В результате люди выезжают в Москву и остаются, — добавил Собянин.

Мэр Москвы отметил, что при нормальном тактовом движении из Смоленска можно будет ездить в столицу на работу и возвращаться обратно. Это позволит избежать избыточной концентрации населения и обеспечит более комфортное распределение трудовых ресурсов.

