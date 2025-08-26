Ричмонд
Опубликован проект московского метро в 2035 году: Сергей Собянин показал, где откроют станции

Сергей Собянин показал проект московского метро в 2035 году.

Источник: Комсомольская правда

В редакции «Комсомольской правды» мэр Москвы Сергей Собянин презентовал новую карту развития столичного метро до 2035 года — 60 новых станций. Прежде эти планы еще не публиковалась. Более того, некоторые станции еще даже не анонсировались.

Проект развития московского метро до 2035 года. Схема предоставлена «Комсомольской правде».

— Будем продолжать строить порядка шести станций в среднем в год. В спокойном режиме строим Рублево-Архангельскую, Бирюлевскую и Троицкую линии, рассматриваем ветку на Сколково, возводим станции «Гольяново» и «Печатники», — рассказал KP.RU мэр Москвы.

Он отметил, что до 2030-го года в столице появится порядка 30 новых станций, а к 2035-му — еще 30.

По словам Собянина, мегапроект по развитию метро реализуется в плановом темпе. Город больше не нуждается в экстренных «рывках», как при строительстве Большой кольцевой линии, но развитие сети продолжается без пауз.

Напомним, еще одним важным шагом станет запуск беспилотных поездов в метрополитене. Первый такой состав планируют начать тестировать уже в конце этого года, а к 2026 году в московском метро может появиться полноценный беспилотный поезд, работающий без машинистов.

