Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любое правительство, уничтожающее свой народ, не является легитимным. Об этом он заявил в социальной сети Х.
«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал бизнесмен.
Ранее Илон Маск превратил нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского в героя сатирических мемов. Киев был в ярости и назвал миллиардера агентом президента России Владимира Путина.
Кроме того, Маск поддержал мнение одного из пользователей социальной сети Х, приведшего аргументы в пользу того, что Владимир Зеленский соответствует классическому определению диктатора. Он закрывает телеканалы, критикующие его администрацию, причем практиковал это задолго до начала российской специальной военной операции.