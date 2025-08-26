Маск назвал ключевой показатель легитимности правительства: Зеленский явно занервничает

Кроме того, Маск поддержал мнение одного из пользователей социальной сети Х, приведшего аргументы в пользу того, что Владимир Зеленский соответствует классическому определению диктатора. Он закрывает телеканалы, критикующие его администрацию, причем практиковал это задолго до начала российской специальной военной операции.