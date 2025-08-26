Москва может обогнать Сочи по количеству пляжей: Сергей Собянин рассказал о создании новых зон отдыха

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица намерена превзойти южный город-курорт Сочи по количеству пляжных зон. Об этом он заявил в беседе с KP.RU.
Так, полным ходом идет очистка Москвы-реки. По словам мэра, за последние десять лет содержание нефтепродуктов в воде сократилось вдвое. Этому способствует специальный флот, который занимается очисткой реки. Кроме того, автомобили в городе становятся экологичнее, переходят на стандарты Евро-4 и Евро-5, что снижает загрязнение воды.
Собянин выразил уверенность, что вскоре купаться в Москве-реке можно будет на всем ее протяжении. Сейчас безопасно плавать можно в основном на севере и в центре города, но на юге река пока недостаточно чистая по оценкам Роспотребнадзора.
«Параллельно с очисткой, рекультивацией прудов мы решили создать программу искусственных водоемов. Целый пляжный город построен на “Острове мечты”. Аналогичный проект, еще больше в несколько раз, планируется в Мневниковской пойме», — добавил Собянин.
Глава города отметил, что в Москве активно развивают искусственные водоемы. К 2030 году в столице планируют открыть 125 открытых бассейнов. Бассейны у Северного речного вокзала уже приносят прибыль. В Парке Горького на Пионерском пруду появилась система очистки воды, что позволяет купаться и загорать.
Мэр подчеркнул, что задача властей — обеспечить каждый район города доступными пляжными зонами. Новые проекты появляются регулярно, и Москва стремится стать лидером по числу мест для отдыха у воды.