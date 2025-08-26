Сергей Собянин дал ответ, попадут ли девятиэтажки в программу реновации в Москве

Мэр Москвы дал ответ на один из самых обсуждаемых вопросов — будут ли девятиэтажные дома включены в программу реновации. По его словам, сейчас глобальная стратегическая задача — работать так, чтобы жилищный фонд Москвы постоянно обновлялся. Об этом Сергей Собянин рассказал в беседе с KP.RU.