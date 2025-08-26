Сергей Собянин дал ответ, попадут ли девятиэтажки в программу реновации в Москве

Мэр Москвы дал ответ на один из самых обсуждаемых вопросов — будут ли девятиэтажные дома включены в программу реновации. По его словам, сейчас глобальная стратегическая задача — работать так, чтобы жилищный фонд Москвы постоянно обновлялся. Об этом Сергей Собянин рассказал в беседе с KP.RU.
— Сначала одна серия домов может устаревать, потом другая, третья, четвертая. Поэтому заканчивая основную программу реновации до 2032 года, мы должны делать заделы для перехода к другим сериям домов. Включая девятиэтажные дома, — пояснил Сергей Собянин.
При этом мэр подчеркнул, что переселять москвичей насильно никто не собирается. Решение всегда остается за жителями, которые голосуют за участие в программе. Новые здания строятся рядом с прежними домами.
— Строим качественное современное жилье по стоимости на 30−40% рыночных больше, чем то, что они имели. Это сложный и затратный проект, — отметил мэр.
Кроме того, Собянин рассказал о сайте «Москварталы.рф». На нем представлены квартиры от городского застройщика. В основном, там продается жилье в домах реновации, которое остается невостребованным. Часть средств от их продажи вернется в бюджет, что позволит профинансировать новые этапы реновации и развитие социальной сферы.