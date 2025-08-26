Грозы, сильный ветер и до +20°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Грозы ожидаются днем во вторник в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный 4−9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +15…+20°С.
В Минске во вторник будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков — 80−90%), возможна грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром в белорусской столице составит +10…+12°С, в дневные часы воздух прогреется до +16…+18°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +11…+13°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Народные приметы на 25 августа.
В церкви в этот день вспоминали святого Тихона. К нему обращались в сложных жизненных обстоятельствах. Также православные отмечали праздник иконы Божией Матери, которую называли Страстной.
В народе эти два события слились в одно — получился праздник Тихона Страстного.
Народные приметы:
- если в этот день ветер меняет направление несколько раз, осень будет переменчивая, с частыми дождями и похолоданиями;
- гром считался знаком теплой осени и позднего наступления холодов;
- если журавли начинают собираться в стаи и летят на юг, скоро похолодает;
- утренние росы долго не высыхают — к сырой погоде в сентябре;
- рыба в этот день активно клюет — значит, впереди тихая и ясная погода;
- если на закате солнце садится в тучи, ближайшие дни будут дождливыми;
- ночь с ясным небом предсказывает сухой сентябрь.