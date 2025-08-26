QR-код и биометрия: Собянин рассказал о новых мерах контроля за мигрантами в Москве

— Во всех аэропортах введен биометрический контроль мигрантов: Шереметьево, Внуково, в Домодедово Жуковском. Прежде чем пройти границу мигрант сдает биометрию — фото и отпечатки пальцев. Затем в Миграционном центре мы получаем данные его генома. Эта биометрия ложится в основу базы ФСБ и МВД, чтобы в дальнейшем контролировать мигрантов, — отметил Собянин.