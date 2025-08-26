QR-код и биометрия: Собянин рассказал о новых мерах контроля за мигрантами в Москве

В Москве вводят новые меры по контролю за мигрантами. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что речь идет о технологичных решениях, которые позволят поддерживать порядок в этой сфере. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.
— Во всех аэропортах введен биометрический контроль мигрантов: Шереметьево, Внуково, в Домодедово Жуковском. Прежде чем пройти границу мигрант сдает биометрию — фото и отпечатки пальцев. Затем в Миграционном центре мы получаем данные его генома. Эта биометрия ложится в основу базы ФСБ и МВД, чтобы в дальнейшем контролировать мигрантов, — отметил Собянин.
С 1 сентября начнет действовать еще одна система по аналогии с социальной регистрацией во время пандемии. Теперь мигрантам предстоит подтверждать свое местоположение через специальное приложение.
Дополнительно вводится электронная карта мигранта с QR-кодом. По ней полиция сможет проверить все данные о человеке — от сроков пребывания до возможных нарушений.
— Речь идет о миллионах мигрантов, которые находятся в Московском регионе и для контроля требуются серьезные технологичные решения. Все это абсолютно точно повысит порядок в этой сфере, — заключил Собянин.