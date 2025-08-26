Ричмонд
Мирра Андреева победила американскую соперницу на старте US Open

Лучшая российская теннисистка и пятая ракетка мирового рейтинга Мирра Андреева уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата США, проходящего в Нью-Йорке.

В дебютном матче турнира «Большого шлема» она одержала убедительную победу над американкой Алисией Паркс, занимающей 56-е место в мировом рейтинге, с разгромным счетом 6:0, 6:1.

Для Андреевой это уже третье участие в US Open. Ранее в двух предыдущих случаях она останавливалась на втором раунде.

В текущем сезоне спортсменка также принимала участие в смешанном разряде на US Open. В паре с Даниилом Медведевым они сумели одолеть сербский дуэт Новак Джокович и Ольга Данилович, однако в четвертьфинале уступили соперникам.

Мирре Андреевой 18 лет. В этом году она достигла четвертьфинала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». На Олимпийских играх в Париже в 2024 году Андреева завоевала серебряную медаль в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

