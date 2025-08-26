Мирра Андреева победила американскую соперницу на старте US Open

Мирре Андреевой 18 лет. В этом году она достигла четвертьфинала на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». На Олимпийских играх в Париже в 2024 году Андреева завоевала серебряную медаль в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.