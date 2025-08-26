В Саратове создали виртуального гида

В университете отметили, что гид-помощник может полноценно общаться с посетителями по выбранной и заданной заранее тематике. Анимированная ЗD-модель будет сопровождать свою речь реалистичными жестами, а проработанная анимация его губ генерируется во время разговора и подстраивается под динамично озвученный текст. По информации разработчиков, при общении персонаж не использует стандартные аудиодорожки, а каждый раз отвечает уникально. В базе программы — нейронная сеть, которая обучена по необходимой тематике.