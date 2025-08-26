В Саратове создали виртуального гида

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Разработчики Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина (СГТУ) создали виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта для музейных пространств. Синхронная генерация реплик, жестов и анимации позволит разговаривать с людьми, показывать экспонаты и рассказывать интересные факты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Особенностью программы является использование интеграционного каркаса, объединяющего LLM-модель, сервис синтеза речи и модуль планирования действий NPC. Этот виртуальный ассистент может выступать гидом, при этом создавая эффект живого общения. Синхронная генерация реплик, жестов и анимации позволяет помощнику разговаривать с людьми, показывать экспонаты и рассказывать интересные факты», — рассказали в пресс-службе.
Полноценное общение.
В университете отметили, что гид-помощник может полноценно общаться с посетителями по выбранной и заданной заранее тематике. Анимированная ЗD-модель будет сопровождать свою речь реалистичными жестами, а проработанная анимация его губ генерируется во время разговора и подстраивается под динамично озвученный текст. По информации разработчиков, при общении персонаж не использует стандартные аудиодорожки, а каждый раз отвечает уникально. В базе программы — нейронная сеть, которая обучена по необходимой тематике.
«Музеи, галереи и выставки — одна из наиболее перспективных областей для применения искусственного интеллекта. Сегодня культурные объекты заинтересованы в интеграции современных технологий в свою работу. Они помогают сделать навигацию по экспозициям удобнее, дают посетителям возможность почувствовать себя сопричастными к той или иной исторической эпохе, позволяют повысить вовлеченность аудитории. Внедрение интеллектуальных помощников в работу музеев также повышает интерес к этим пространствам среди подрастающего поколения, ведь детям всегда нравится игровой формат получения знаний», — приводятся слова разработчика Сергея Корнеева.
Как отметили в пресс-службе, разработкой уже заинтересовались руководители филиала музея «Россия — моя история» в Саратове и организаторы фестиваля археологии и реконструкции «Укек». Сейчас формируется набор данных по теме истории Увекской археологической экспедиции, которая проводится более 20 лет в Саратове на территории золотоордынского города Укек. Разработанного ассистента планируется использовать на тематическом ежегодном фестивале.
Кроме того, интеллектуального помощника сейчас обучают также для использования в Институте прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ. Отмечается, что он будет помогать абитуриентам и первокурсникам.
Разработка велась под руководством доцента кафедры «Прикладные информационные технологии» СГТУ, кандидата технических наук Михаила Королева.