Собянин назвал советские названия улиц и станций метро Москвы частью истории

— То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно, — отметил Собянин в беседе с KP.RU.