Собянин назвал советские названия улиц и станций метро Москвы частью истории

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопрос о переименовании улиц и станций метро, которые носят названия связанные с Украиной и ее известными уроженцами. Сейчас в столице есть улица Леси Украинки, набережная Тараса Шевченко, станция метро «Киевская». По словам мэра, менять их названия не планируется.
— То, что сегодня во главе правительства Украины стоят какие-то придурки, это не означает, что надо разорвать связь с самим народом, поменять названия и сказать, что мы вас теперь ненавидим. Это будет безответственно, — отметил Собянин в беседе с KP.RU.
Он напомнил, что в Москве уже пытались поднять вопрос о переименовании станции метро «Войковская», названной в честь революционера Войкова. Однако многие жители высказались против.
— Большинство москвичей сказали: «Да нам вообще все равно, кто был Войков. Мы просто выросли на улице Войковской. Это звук такой, к которому мы привыкли исторически. Ничего не собираемся переименовать», — напомнил Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что в столице работает система «Активный гражданин», где москвичи могут сами высказаться по таким вопросам. По его словам, у властей сейчас есть более важные задачи, и тема массового переименования улиц и станций в повестке не стоит.