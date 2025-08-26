Ричмонд
Три мощнейших вспышки случились на Солнце за один день — что ждать белорусам

Ученые предупредили о трех мощных вспышках на Солнце 25 августа — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Три мощнейших вспышки случились на Солнце за один день — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже 10 солнечных вспышек, в том числе 3 события сильного уровня M», — сказано в сообщении.

Специалисты обратили внимание, что последняя вспышка произошла 25 августа примерно в 18.18 на восточном краю Солнца. Ее уровень оказался M1.3. Согласно предварительному прогнозу, воздействие солнечной активности на Землю фактически исключено. Однако решающими станут ближайшие пару дней.

Кстати, мощнейшая вспышка с июня случилась на Солнце 25 августа — что ждать белорусам.

Тем временем синоптики предупредили о похолодании ночью до +4 градусов в Беларуси.

Кроме того, экс-глава Минздрава Владимир Караник рассказал о стандартах и протоколах лечения в Беларуси: «Не можете делать стандартную операцию в районной больнице — не делайте никакую».