Три мощнейших вспышки случились на Солнце за один день — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
«На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже 10 солнечных вспышек, в том числе 3 события сильного уровня M», — сказано в сообщении.
Специалисты обратили внимание, что последняя вспышка произошла 25 августа примерно в 18.18 на восточном краю Солнца. Ее уровень оказался M1.3. Согласно предварительному прогнозу, воздействие солнечной активности на Землю фактически исключено. Однако решающими станут ближайшие пару дней.
Кстати, мощнейшая вспышка с июня случилась на Солнце 25 августа — что ждать белорусам.
