У родителей школьников появится дополнительный выходной

«Идея предоставления выходного дня родителям 1 сентября уже давно предлагается экспертами и родительскими сообществами. Выходной день не прихоть, а необходимость для родителей школьников и дошкольников», — заявил Рыбальченко. Он также отметил, что сейчас каждый родитель решает с работодателями этот вопрос самостоятельно, и что не все из последних идут навстречу.