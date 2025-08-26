Сергей Собянин: Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, сколько жителей столицы находятся в зоне проведения СВО. Речь идет о тех, кто был мобилизован, а также пошел служить по контракту.
— Сегодня около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО. Часть ребят — это профессиональные военные. Вы знаете, что Москва при заключении контрактов делает большие разовые выплаты и ежемесячные доплаты, — отметил Собянин в интервью KP.RU.
Кроме материальной поддержки, мэр подчеркнул важность волонтерской помощи и медицинской реабилитации. В Москве работают крупнейшие госпитали для раненых, а также создан крупнейший в стране реабилитационный центр. Семьям военнослужащих также оказывают помощь с трудоустройством, лечением и восстановлением после службы.
— Помимо этого, конечно, мы оказываем большую помощь Минобороны — это производство беспилотников, бесплатная поставка значительной их части, поддержка ПВО, которая обеспечивает безопасность московского региона и центрального округа, — подчеркнул Собянин.
По словам мэра, Москва системно помогает городам-побратимам Луганску и Донецку, ремонтируя дома, школы, больницы, дороги и коммунальные сети. Сейчас приоритет — восстановление районов Донецка, пострадавших от обстрелов.