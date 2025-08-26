Сергей Собянин: Около 90 тысяч москвичей находятся в зоне проведения СВО

Кроме материальной поддержки, мэр подчеркнул важность волонтерской помощи и медицинской реабилитации. В Москве работают крупнейшие госпитали для раненых, а также создан крупнейший в стране реабилитационный центр. Семьям военнослужащих также оказывают помощь с трудоустройством, лечением и восстановлением после службы.