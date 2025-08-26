Ричмонд
Пугачёва может потерять товарный знак Алла Борисовна в 2026 году

Певица Алла Пугачёва рискует утратить исключительные права на товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года, если не продлит срок его регистрации. Согласно данным РИА «Новости», бренд был зарегистрирован в 1997 году и неоднократно продлевался, последний раз — в 2016 году.

Источник: Life.ru

Под данным товарным знаком в России разрешено производить и реализовывать разнообразные группы товаров, включая одежду, головные уборы, игрушки, табачные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. Также возможно предоставление услуг в области туризма и образования. В случае, если право на знак не будет продлено, третьи лица получат возможность легально использовать это название для своих коммерческих целей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Алле Пугачёвой пришлось вдвое урезать гонорар из-за низкого спроса на концерты. Кроме того, артистка призналась в проблемах со здоровьем.