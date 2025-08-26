Пугачёва может потерять товарный знак Алла Борисовна в 2026 году

Под данным товарным знаком в России разрешено производить и реализовывать разнообразные группы товаров, включая одежду, головные уборы, игрушки, табачные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. Также возможно предоставление услуг в области туризма и образования. В случае, если право на знак не будет продлено, третьи лица получат возможность легально использовать это название для своих коммерческих целей.