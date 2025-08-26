Ричмонд
В США уволили члена Совета управляющих ФРС за возможные махинации

Дональд Трамп освободил от занимаемой должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп уволил Лизу Кук с должности в Совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции Центробанка) за предполагаемые нарушения при оформлении ипотечного кредита. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По информации Трампа, при заключении договора об ипотеке Кук указала, что её основным местом жительства в ближайший год станет жилой дом в штате Мичиган. Однако спустя две недели, при оформлении аналогичных документов, она изменила информацию и указала другое место жительства — недвижимость в штате Джорджия.

Трамп выразил недоумение по поводу таких действий, отметив, что невозможно не знать о первом обязательстве при взятии второго. Он также предположил, что подобные действия могут быть уголовно наказуемыми.

Конфликт между Трампом и ФРС продолжается уже несколько месяцев. Президент требует снижения базовой процентной ставки, однако регулятор не идёт на этот шаг. 30 июля регулятор по итогам заседания сохранил базовую ставку на уровне 4,25−4,5%.

