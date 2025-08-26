«Сейчас одна из серьезных задач — это восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии. Сегодня противник отодвинут, и мы со следующего года системно уже зайдем и в эти районы — там работы непочатый край», — сообщил Собянин.
Собянин: Москва с 2026 года займется восстановлением районов Донецка
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Москва со следующего года начнет системную работу по восстановлению районов Донецка, которые находились под прямым огнем артиллерии. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.