Собянин: Москва с 2026 года займется восстановлением районов Донецка

«Сейчас одна из серьезных задач — это восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии. Сегодня противник отодвинут, и мы со следующего года системно уже зайдем и в эти районы — там работы непочатый край», — сообщил Собянин.