В Новосибирске оперативники оцепили ТРК «Ройял Парк»

Очевидцы в недоумении, они сообщили о случившимся в СМИ.

26 августа в Новосибирске вокруг торгово-развлекательного центра «Ройял Парк» было выставлено оцепление. Информацию об этом инциденте предоставили свидетели изданию Сиб.фм. На данный момент причины оцепления остаются неизвестными.

Редакция предпринимает активные попытки связаться с руководством ТРЦ для получения официальных сведений. Дополнительно, запрошены комментарии у пресс-служб Главного управления МВД и Росгвардии по Новосибирской области. На момент выпуска данной публикации ответы от ведомств не получены.

Территория вокруг торгового центра оцеплена, движение транспорта в непосредственной близости ограничено.

Информация о возможных пострадавших или задержанных отсутствует.