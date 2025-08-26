Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 26 августа 2025:
1. Позор ПАС: В Молдове рассекретили тетушку, которая прикинулась прохожей и рассказала, как счастливо и богато живёт при Санду.
2. Полицейский из Украины бросил жену прямо на дороге и сбежал в Молдову: «Он сказал, что выйдет покурить» — семейная трагедия.
3. Кошачьи фейки, в которых ПАС обвиняет оппозицию — детский лепет по сравнение с ложью правящей партии и президента: То целый лес фейковый в Молдове придумали, то липовый прохожих подсунули.
4. Как звезда мировой величины, лидер группы Rammstein, оказался в психбольнице Кишинева: Администрация клиники раскрыла подробности.
5. Холод августа позади: В Молдове начинает резко теплеть — до +34 градусов.
Почти 10 млрд леев: Именно на столько власть PAS обобрала пенсионеров Молдовы за последние три года — мнение.
Реализация схемы стала возможной, так как пенсии индексировались только на 15% при реальной инфляции свыше 30% (далее…).
«Молдове лучше экспортировать IТ-услуги, чем яблоки»: Как одной фразой депутат ПАС оскорбил всех фермеров страны.
Яблоки экспортировать вовсе не сложно, как и другую сельхозпродукцию, надо просто вернуть традиционные рынки сбыта (далее…).
На курорте в Болгарии девочка из Молдовы госпитализирована в критическом состоянии: Пострадавшая ушла под воду из-за судорог и панической атаки.
Девочка была экстренно доставлена в больницу города Бургас (далее…).