Слюсарь: силы ПВО ночью отразили атаку ВСУ на Ростовскую область

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 26 августа отразила атаку ВСУ над территорией пяти районов Ростовской области, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе», — написал он в своём Telegram-канале.
Врио губернатора подчеркнул, что никто не пострадал. При этом, по информации Слюсаря, в селе Новобессергеневка Неклиновского района разбиты окна, выбиты двери, посечены стены и крыша в шести частных домовладениях.
В одном из строений также частично разрушена стена и кровля. Кроме того, в результате падения обломков получил повреждения автомобиль. Врио главы региона уточнил, что муниципальная комиссия зафиксирует весь причинённый ущерб для оказания помощи жителям.
Напомним, ранее Минобороны РФ проинформировало, что силы ПВО за период с 20:00 25 августа до 00:00 26 августа перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Восемь дронов были обезврежены в небе над Ростовской областью.