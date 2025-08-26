Ричмонд
В истории с застрявшими в Китае российскими туристами появились новые детали: что сказал вице-консул РФ в Гуанчжоу

Посол Рымарь: Туристы из РФ, застрявшие из-за тайфуна на Хайнане, вылетели домой.

Источник: Комсомольская правда

Все российские туристы, которые задержались из-за тайфуна на китайском южном острове Хайнань, вылетели домой. Об этом РИА Новости сообщил вице-консул генерального консульства РФ в Гуанчжоу Иван Рымарь.

По словам дипломата, авиасообщение на острове возобновилось 25 августа во второй половине дня. До этого времени туристов из России расселили по гостиницам, а уже в понедельник после обеда они вылетели в Россию.

Рымарь добавил, что дополнительных обращений, жалоб и звонков от российских граждан по этому вопросу не поступало.

Накануне вице-консул сообщил, что около 600 российских туристов застряли на южном китайском острове Хайнань. Причиной стал сильный тайфун. Рымарь уточнил, что за последние сутки из китайского города Санья в Россию не смогли вылететь четыре рейса.

Напомним, прошедший на Тайване тайфун нанес ущерб, который оценивается более чем в 85 млн долларов.