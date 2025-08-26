Центр Владивостока перекроют из-за праздника по случаю Дня знаний

Отмечается, что с 20.00 29 августа до 07.00 31 августа движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Светланской — от перекрестка с улицей Алеутской до улицы Тигровой. На это время будет введена схема объезда по улицам Алеутской, Океанскому проспекту, Фонтанной, Семёновской и другим прилегающим направлениям.