Центр Владивостока перекроют из-за праздника по случаю Дня знаний

Жителей и гостей Владивостока предупреждают об изменении схемы движения в центральной части города. Из-за проведения праздничных мероприятий (0+) по случаю Дня знаний, временно ограничат движение и парковку транспортных средств, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе админстрации города.
Отмечается, что с 20.00 29 августа до 07.00 31 августа движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Светланской — от перекрестка с улицей Алеутской до улицы Тигровой. На это время будет введена схема объезда по улицам Алеутской, Океанскому проспекту, Фонтанной, Семёновской и другим прилегающим направлениям.
Администрация города просит горожан и гостей Владивостока учитывать изменения при планировании поездок и относиться с пониманием к временным неудобствам.