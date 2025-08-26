Москвичей во вторник ждет самый холодный день на этой неделе

Вторник, 26 августа, станет самым холодным днем в Москве на этой заключительной неделе лета. Погода будет напоминать настоящую осень, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве и Подмосковье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Пройдет кратковременный ливень — выпадет до 4−6 литров дождевой воды на метр площади.
Температура воздуха составит всего +12+15, в Подмосковье — от +11 до +16. Это соответствует климатической норме второй половины сентября.
Также столицу ждет порывистый юго-западный ветер, который подует со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление подрастет до 743 мм ртутного столба.
В среду и четверг по ночам будет еще довольно свежо — от +6 до +9, но в дневные часы потеплеет до +18. Более существенное потепление ожидается к выходным, когда столбики покажут +28 градусов.
