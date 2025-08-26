Краснодарцев 26 августа вновь ждут массовые отключения электроэнергии

Так, с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители, проживающие по адресам:



• Ул. Постовая, 18

• Ул. Октябрьская, 8

• Ул. П. Лорис

• Ул. Бершанской, 359, 349б

• Ул. П. Пашковский

• Ул. Аэропортовский пр., 9, 1/9, 7, ¼, ½, 7, 1/б, 349/б, ⅓

• Ул. Норковая, 1

• Ул. Алая, 2, 1

• Ул. Степная, 2/1

• Ул. Средняя, 45, 54

• Ул. Троицкая, 137

• Ул. Кореновская, 3

• Ул. Предчистая, 6

• Ул. 2-е отделение «Солнечный»

• Ул. Ореховая, 145

• Ул. Народная, 108/9, 22

• Ул. Российская, 353/А, 369, 357, 361/4, 359, 345/2, 361, 353

• Ул. Пригородная, 142, 140

• Ул. Геологическая, 34/1

• Ул. Бульварная, 75

• Ул. Кошевого, 92, 75

• Ул. Матросова, 62, 58

• Ул. Индустриальный пр., 101

• Ул. Красная, 71/1, 77, 67, 69, 71, 77/а, 85, 83, 75

• Ул. Чапаева, 86, 82/1, 81, 83

• Ул. Горького, 90, 97, 93

• Ул. Рашпилевская, 87, 101, 95

• Ул. Милютинская, 35

• Ул. Титова, 73

• Ул. Очаковская, 16, 3

• Ул. Щербины Федора, 4, 2

• Ул. Заводовского, 8

• Ул. Тверская, 15, 9, 3, 6, 4

• Ул. Ратной Славы, 40, 24

• Ул. 2 Тверская, 2/1, 2

• Ул. Альпийская, 13

• Ул. Бабича атамана, 11

• Ул. Тепличная, 104

• Ул. Комарова, 8, 17, 26/1

• Ул. Волховская, 14

• Ул. Майкопская, 53, 54

• Ул. Янковского, 182.



Также с 13:00 до 16:00 отключения затронут следующие улицы:



• Ул. Кирпичная, 10, 56, 14, 12/1

• Ул. Калинина, 58/1, 56, 58/6, 56/1

• Ул. Советская, 2/4, 3, 2, 4

• Ул. Черепичная, 24, 27, 40/1

• Ул. Нагорная, 29

• Ул. 40 лет победы, 29/1.