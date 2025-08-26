Краснодарцев 26 августа вновь ждут массовые отключения электроэнергии

Список улиц, которые останутся без ресурса 26 августа, опубликовала ЕДДС краевого центра.
Так, с 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители, проживающие по адресам:
• Ул. Постовая, 18
• Ул. Октябрьская, 8
• Ул. П. Лорис
• Ул. Бершанской, 359, 349б
• Ул. П. Пашковский
• Ул. Аэропортовский пр., 9, 1/9, 7, ¼, ½, 7, 1/б, 349/б, ⅓
• Ул. Норковая, 1
• Ул. Алая, 2, 1
• Ул. Степная, 2/1
• Ул. Средняя, 45, 54
• Ул. Троицкая, 137
• Ул. Кореновская, 3
• Ул. Предчистая, 6
• Ул. 2-е отделение «Солнечный»
• Ул. Ореховая, 145
• Ул. Народная, 108/9, 22
• Ул. Российская, 353/А, 369, 357, 361/4, 359, 345/2, 361, 353
• Ул. Пригородная, 142, 140
• Ул. Геологическая, 34/1
• Ул. Бульварная, 75
• Ул. Кошевого, 92, 75
• Ул. Матросова, 62, 58
• Ул. Индустриальный пр., 101
• Ул. Красная, 71/1, 77, 67, 69, 71, 77/а, 85, 83, 75
• Ул. Чапаева, 86, 82/1, 81, 83
• Ул. Горького, 90, 97, 93
• Ул. Рашпилевская, 87, 101, 95
• Ул. Милютинская, 35
• Ул. Титова, 73
• Ул. Очаковская, 16, 3
• Ул. Щербины Федора, 4, 2
• Ул. Заводовского, 8
• Ул. Тверская, 15, 9, 3, 6, 4
• Ул. Ратной Славы, 40, 24
• Ул. 2 Тверская, 2/1, 2
• Ул. Альпийская, 13
• Ул. Бабича атамана, 11
• Ул. Тепличная, 104
• Ул. Комарова, 8, 17, 26/1
• Ул. Волховская, 14
• Ул. Майкопская, 53, 54
• Ул. Янковского, 182.
Также с 13:00 до 16:00 отключения затронут следующие улицы:
• Ул. Кирпичная, 10, 56, 14, 12/1
• Ул. Калинина, 58/1, 56, 58/6, 56/1
• Ул. Советская, 2/4, 3, 2, 4
• Ул. Черепичная, 24, 27, 40/1
• Ул. Нагорная, 29
• Ул. 40 лет победы, 29/1.